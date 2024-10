Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht, versuchter Einbruch, Eingangstüre beschädigt

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer befuhr am Montagabend gegen 21:20 Uhr die L1042 von Ilshofen in Richtung Eckartshausen. Hierbei kam er zu weit nach links und streifte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel einer entgegenkommenden 21-jährigen Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision wurden beide Außenspiegel beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Blaufelden: Versuchter Einbruch in Feldscheune

In Blaubach ein einer Feldscheune am Gewann Pfallhaus wurde am Montagmittag gegen 13:10 Uhr festgestellt, dass die Fassade sowie zwei Tore seit Freitagnachmittag mit blauer Farbe besprüht, mehrere Gegenstände beschädigt und eine Stahltüre aufgebrochen wurde. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 925010 mit dem Polizeiposten Blaufelden in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Hauseingangstüre zersprungen

Gegen 19 Uhr am Montag wurde in der Christoph-Probst-Allee eine Hauseingangstüre beschädigt. Nachdem es einen großen Schlag tat soll die Glasscheibe zersplittert sein und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Ursache für diesen Schaden könnte ein Spielgerät gewesen sein. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell