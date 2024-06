POL-DN: Folgenschwerer Schulterblick - Alleinunfall auf der K16

Hürtgenwald (ots) - Am Montagnachmittag (24.06.2024) verunfallte auf der Landesstraße 218 (Panoramastraße) zwischen Vossenack und Schmidt ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Mechernich. Der Mechernicher befuhr mit seinem Krad die Panoramastraße aus Vossenack kommend in Fahrtrichtung Schmidt. In einer Kurve, in der Tempo 50 km/h gilt, bremste er sein Fahrzeug stark ab und geriet in den Grünstreifen, wo er dann zu Fall ...

