Polizei Düren

POL-DN: Seniorin in Pflegeheim bestohlen

Düren (ots)

Wie der Polizei Düren erst am Dienstag (25.06.2024) mitgeteilt wurde, entwendeten unbekannte Diebe Bargeld aus dem Wertschließfach einer Seniorin.

Die Polizei wurde am Dienstagmittag in ein Pflegeheim in der Roonstraße angerufen und über den Diebstahl informiert. Bislang unbekannte Täter hatten zwischen Samstag, den 15.06.2024 und Mittwoch, den 19.06.2024, Bargeld im unteren vierstelligen Bereich aus dem Wertschließfach einer 92-jährigen Dürenerin entwendet. Wie die Täter das Schließfach der Dame öffneten, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen. Auch Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter oder zur Aufklärung der Straftat geben kann, wird dringend gebeten, sich an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421 949-2425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell