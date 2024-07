Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bedrohung in der ODEG - Zeugin gesucht

Parchim-Spornitz (ots)

Am Samstagabend, den 13. Juli 2024 wurde die Bundespolizeiinspektion Rostock, Revier Schwerin über die DB AG informiert, dass es im RB 68947 auf der Fahrt vom Bahnhof Hagenow (Abfahrt: 19:22 Uhr) zum Bahnhof Parchim (Ankunft: 20:35 Uhr) zu einer Bedrohung gegenüber einer derzeit noch unbekannten Frau mit Kind gekommen sein soll. Ersten Erkenntnissen nach soll ein 47-jähriger Deutscher die Frau in aggressiver Weise und im alkoholisierten Zustand verbal bedroht haben. Die Frau verließ am Haltepunkt Spornitz den Zug. Durch die ebenfalls alarmierten Kräfte der Polizeiinspektion Ludwigslust, Polizeihauptrevier Parchim konnte der Mann am Bahnhof Parchim namhaft gemacht werden. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die derzeit noch unbekannte Frau mit Kind, welche am Samstagabend die ODEG am Haltepunkt Spornitz verließ, sich unter der Telefonnumer 0381/2083-1111 oder - 1112 bei dieser bzw. bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zudem werden weitere Hinweise aus der Bevölkerung zum oben beschriebenen Sachverhalt unter den angegebenen Telefonnummern entgegengenommen.

