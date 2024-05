Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen in Scheune ein

Preußisch Oldendorf (ots)

(AB) Zu einem Einbruch in eine Scheune ist es in der Nacht zu Montag im Stadtteil Offelten gekommen.

Den Erkenntnissen nach verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntag, 23 Uhr und Montag, 9 Uhr, gewaltsam Zugang zu dem Inneren der Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Offelter Dorfstraße. Offenbar hatten es die Einbrecher auf elektrische Geräte abgesehen. So stellten die Eigentümer in den Morgenstunden unter anderem das Fehlen von zwei Motorsägen, einem Freischneider, einem Laubbläser und einer elektrischen Säge fest.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei in Minden zu melden.

