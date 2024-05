Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht unbekannten Zeugen mit Hund

Lübbecke (ots)

(AB) Ein Audi, der wegen seiner mutmaßlich gefährlichen Fahrweise am Montag (06.05.) im Straßenverkehr in Lübbecke aufgefallen ist, ist nun ein Fall für die Polizei geworden.

Als ein 42-jähriger Mann aus Espelkamp gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw im Bereich des Heuwegs unterwegs war, fiel ihm ein weißer Audi A3 auf. Den Angaben nach lenkte der Fahrer des Audis seinen Wagen in gefährlicher Weise durch die innerörtlichen Straßen. So soll er den Kreisel an der Kreuzung Heuweg/Industriestraße mehrfach mit quietschenden Reifen umrundet haben, bevor der etwa 20 Jahre alte Fahrer den Heuweg weiter in Richtung Hausstätte befuhr. Seine Fahrt soll der mit vier weiteren Personen besetzte Wagen nach rechts in die Fahrenhorsterstraße fortgesetzt haben. Wenige Sekunden später konnte der Zeuge nach dem Abbiegemanöver beobachten, wie ein Fußgänger mit Hund dem Verkehrsraudi ausweichen musste. Zwar konnte der Senior offenbar eine Kollision mit dem Fahrzeug vermeiden, kam aber dennoch zu Fall. Ob sich der etwa 70 Jahre alte Mann durch den Sturz Verletzungen zuzog, ist derzeit unklar. Seine Fahrt setzte der Audi-Fahrer auf dem Heuweg über den Kanal in Richtung Espelkamp fort. Hinsichtlich des Fahrzeugführers haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Klärung des Sachverhalts bitten die Beamten den möglicherweise gefährdeten Spaziergänger mit Hund unter Telefon (0571) 8866-0 mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Auch weitere Zeugen, die Beobachtungen hinsichtlich der gefährlichen Fahrweise gemacht haben, sind aufgerufen sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell