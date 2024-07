Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Stromversorgungseinheit vom Bahnübergang an der B106 Nähe Zickhusen entwendet

Bad Kleinen, Wismar, Bobitz (ots)

Am 14.07.2024 gegen 07:30 Uhr informierte ein Mitarbeiter des ESD Bahnservice das Bundespolizeirevier Wismar, dass im Bereich des Bahnüberganges der B106 Nähe Zickhusen technische Einheiten zur Sicherung des Bahnüberganges entwendet wurden. Genauer handelt es sich um die Bahnstrecke 1122 Bad Kleinen -Bobitz. Der Bahnübergang wurde auf Grund von Bauarbeiten in der Zeit vom 11.07.2024 bis einschließlich 13.07.2024 für den Straßenverkehr gesperrt. Die Licht- und Schrankenanlage des Bahnübergangs wurde für den Zeitraum der gesamten Bauarbeiten ausgestellt und mit einer Notsicherungsanlage ausgestattet. Diese Einrichtung sollte am 14.07.2024 gegen 07:00 Uhr eingeschaltet werden, damit der Straßenverkehr und Bahnbauschienenfahrzeuge ohne Gefährdung den Bahnübergang passieren können. Der Mitarbeiter stellte in diesem Zusammenhang fest, dass zwei ST-LSP Einheiten (zur Bedienung der Licht- und Schrankenanlage) und eine NG 44 Stromversorgungseinheit entwendet wurden. Durch den Diebstahl bestand keine Gefährdung des Bahn- und Straßenverkehrs, jedoch muss der Bahnübergang manuell bis zum Ende der Reparaturarbeiten gesichert werden. Die entstandene Schadenshöhe bleibt zu ermitteln. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Störung öffentlicher Betriebe eingeleitet.

