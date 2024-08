Coesfeld (ots) - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag (09.08.) um 13.50 Uhr auf der B525 in Goxel. Eine 36-jährige Nottulnerin war aus Richtung Gescher kommend in Richtung Coesfeld unterwegs, mit ihr im Auto saßen ihre beiden Kinder im Alter von acht und zehn Jahren sowie eine 62-jährige Frau aus Pulheim. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit ...

