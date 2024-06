Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240624-4: Raubermittler identifizieren drei Tatverdächtige

Brühl (ots)

Drei junge Männer sollen für mehrere Raubdelikte in Brühl verantwortlich sein

Intensive Ermittlungen von Kriminalbeamten und wesentliche Hinweise regional zuständiger Streifenpolizisten haben zur Identifizierung von drei Tatverdächtigen (15, 17, 18) geführt. Die jungen Männer sollen im Zeitraum vom 15. bis zum 18. Juni in Brühl für insgesamt fünf Raubdelikte verantwortlich sein. In allen Fällen hatten die jeweiligen Geschädigten nahezu identische Täterbeschreibungen abgegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Gute Täterbeschreibungen von Geschädigten, die zielführende Hinweise von Beamten der Polizeiwache in Brühl und priorisierte Arbeit der Kriminalpolizei brachten in diesem Ermittlungskomplex den umgangssprachlichen Stein ins Rollen. Nachdem Polizisten am Montagabend (17. Juni) in Brühl Ladendetektive im Bereich der Carl-Schurz-Straße beim Festhalten eines Tatverdächtigen (15) unterstützt hatten, nahmen sie eine Anzeige auf. Der Name des 15-Jährigen und seine Kleidung machte die Beamten stutzig. Als sie bei der Durchsuchung des Jugendlichen auch noch hochwertige Kopfhörer einer bekannten Firma fanden, wurde schnell klar, dass es sich hier um mehr als einen Zufall handeln könnte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache und stellten dort zweifelsfrei seine Identität fest.

Umfangreiche Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 15-Jährige am Samstagabend (15. Juni) gegen 20 Uhr an einem Raubdelikt an der Straße 'Am Amtsgericht' beteiligt war. Gemeinsam mit seinen zwei Komplizen soll er einen 16-Jährigen bedroht und Bargeld geraubt haben.

Am Sonntag (16. Juni) sollen die drei Tatverdächtigen ebenfalls gemeinschaftlich Raubdelikte in der Kempishofstraße (ca. 15.45 Uhr), am Nord-Süd-Weg (ca. 17.20 Uhr) und an der Haltestelle Brühl Süd (Nord-Süd-Weg, ca. 17.40 Uhr, Raubversuch) begangen haben. Sie sollen hier Jugendliche angegangen, teils geschlagen und beraubt haben. Beute waren Kopfhörer und Bargeld.

Am Dienstagmittag (18. Juni) sollen die Täter nach derzeitigem Sachstand auf der Kaiserstraße im Bereich Bahnhaltestelle Brühl-Nord einen Jugendlichen (15) in den Schwitzkasten genommen und durchsucht haben. In diesem Fall flüchteten die Täter ohne Beute. Alarmierte Polizisten kontrollierten unmittelbar nach dem Überfall vier Jugendliche noch im Nahbereich des Tatorts. Darunter befand sich unter anderem der 15-jährige Tatverdächtige.

Unabhängig voneinander erkannten mehrere Geschädigte die drei Beschuldigten bei einer Wahlbildvorlage wieder.

Alle drei Tatverdächtigen müssen sich jetzt in Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Raubes, der räuberischen Erpressung und teilweise wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell