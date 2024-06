POL-REK: 240624-2: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Kriminalpolizei sucht Zeugen Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die im Verdacht stehen, sich am Samstagvormittag (22. Juni) und in der Nacht zu Sonntag (23. Juni) Zutritt zu Einfamilienhäusern in Erftstadt und in Bergheim verschafft und dort Schmuck und Bargeld entwendet zu haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder ...

