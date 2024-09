POL-WES: Kreis Wesel - Witterungsbedingte Einsätze der Polizei

Sonsbeck (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags (01.09.2024) brachen mindestens drei bislang unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Leipziger Straße ein. Gegen 04:17 Uhr traten die Täter die Schiebetüren des Ausgangsbereiches ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Im weiteren Verlauf rissen sie die Gitterabdeckungen für die ...

