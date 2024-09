Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Einbruchdiebstahl in Lebensmittelgeschäft

Sonsbeck (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (01.09.2024) brachen mindestens drei bislang unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft an der Leipziger Straße ein.

Gegen 04:17 Uhr traten die Täter die Schiebetüren des Ausgangsbereiches ein und verschafften sich so Zutritt in das Geschäft. Im weiteren Verlauf rissen sie die Gitterabdeckungen für die Zigarettenauslage aus ihrer Verankerung und stahlen mit Einkaufstüten aus dem Geschäft diverse Zigarettenschachteln. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Täter werden als männlich, ca. 170 - 180 cm groß und jeweils bekleidet mit einer Oberbekleidung mit Kapuze, dunklen Hosen und Handschuhen, beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934-0 entgegen.

/cd Ref. 240901-0421

