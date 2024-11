Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Scheunentors

Contwig (ots)

Am Sonntagabend geriet eine Scheune an einem Fahrradweg im Bereich der Bahnhofstraße in Brand. Eine Zeugin bemerkte um 18.30 Uhr die Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte verhindert werden, dass das Gebäude komplett niederbrannte. Die Ermittlung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell