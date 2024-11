Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher

Pirmasens (ots)

Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, in der Rodalber Straße, ein Verkehrszeichen und entfernte sich unerlaubt. Der Verantwortliche wendete um 19 Uhr, kurz vorm Käthe-Dassler-Kreisel, seinen Pritschenwagen und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen. Zeugen konnten hierbei das Teilkennzeichen "R" für Regensburg ablesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und fragt: Hat jemand zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Pritschenwagen machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell