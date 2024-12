Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tasche geraubt, Unfall beim Fahrspurwechsel, Jacken gestohlen

Aalen (ots)

Waiblingen: Tasche geraubt

Als am Montag, gegen 11:10 Uhr in der Emil-Münz-Straße , Ecke Karolingerstraße ein Firmenfahrzeug verkehrsbedingt anhalten musste, nutzte dies ein unbekannter männlicher Täter. Er öffnete die Fahrzeugtür und entriss dem sich wehrenden Beifahrer eine Tasche. Danach stieg er in einen hellen Kleinwagen und flüchtete in Richtung Fellbach. Tasche samt Inhalt waren nur von geringem Wert. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die an der Örtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise zu einem hellen Kleinwagen mit einem Firmenlogo auf der Beifahrerseite sind für die Kriminalpolizei von Interesse. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Winnenden: B 14 - Unfall beim Fahrspurwechsel

Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr befuhr eine 37-Jährige mit ihrem Nissan die Bundesstraße B 14 in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Anschlussstelle Winnenden-Süd wechselte die Nissan-Fahrerin die Fahrspur, übersah dabei einen vor ihr fahrenden VW und fuhr auf diesen auf. Die Nissan-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus.

Weinstadt-Endersbach: Diebstahl von Jacken

Bereits am Montag, 25.11.2024 entwendete gegen 14:00 Uhr ein unbekannter Täter ca. 40 Jacken, die auf einem Rundständer außerhalb eines Ladens in der Großheppacher Straße hingen. Die Jacken hatten einen Wert von etwa 2.400 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weinstadt unter 07151 65061.

