Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

An einem Kreisverkehr in der Remsstraße fuhr am Dienstag gegen 12.30 Uhr eine 38-jährige Mazda-Fahrerin auf den Golf einer 32-Jährigen auf. Diese verletzte sich hierdurch leicht. Zudem entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Heuchlingen: Unfall beim Abbiegen

Rund 15.000 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 14.45 Uhr in der Hauptstraße ereignete. Ein 89 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte nach rechts in die Leinzeller Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer rechts an ihm vorbei, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Schwäbisch Gmünd: Prospekte angezündet

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr in die Weißensteiner Straße aus. Dort hatte jemand Prospekte angezündet, die im Bereich eines Buswartehäuschens in der Nähe des Dreifaltigkeitsfriedhofes gelagert waren. Durch das kleinere Feuer wurde die Sitzgelegenheit leicht beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

