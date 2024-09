Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unter Amphetamin- und Cannabiseinfluss

Edenkoben (ots)

Unter Amphetamin- und Cannabiseinfluss wurde am Dienstagmorgen (03.09.2024, 07.40 Uhr) ein 46 Jahre alter E-Scooterfahrer in der Staatsstraße kontrolliert. Gegenüber der Streife gab er an, dass er kurz vor der Verkehrskontrolle das Betäubungsmittel konsumiert hätte. Sein Fahrzeug wurde an Ort und Stelle verschlossen. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell