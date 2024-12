Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Einbrüche

Aalen (ots)

Fellbach: Alleinbeteiligt gegen Baum

Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Porsche die Bühlstraße in Richtung Pfarrstraße. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve setzte der 18-jährige Fahranfänger zu einem Überholvorgang an. Beim Ausscheren verlor er die Kontrolle über das Auto. Der Porsche kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Alle drei Insassen des Fahrzeugs wurden beim Aufprall verletzt, einer davon schwer. Sie kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zur Bergung und Unfallaufnahme musste die Fahrbahn zeitweise komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 60.000 Euro geschätzt.

Fellbach: Über Verkehrsinsel gefahren

Am Dienstag, gegen 21:40 Uhr beschleunigte ein 66-jähriger Mann seinen Mercedes vor einer Gelblicht zeigenden Ampel in der Höhenstraße, um noch die Gotthilf-Bayh-Straße queren zu können. Dabei verlor er aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Unfall resultierte in einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Aspach-Kleinaspach: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 19:20 Uhr erlangten unbekannte Täter gewaltsam über das Küchenfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Grießbergstraße. Im Haus durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten einen Geldbeutel mit Bargeld in Wert von etwa 150 Euro. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Murrhardt: Radfahrer mit Auto kollidiert

Dienstag, gegen 19:10 Uhr ignorierte ein 21-jähriger Fahrradfahrer eine Rotlicht zeigende Fußgängerampel in der Theodor-Heuss-Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Volkswagen, der trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand kam. Bei der Frontalkollision mit dem Auto wurde der Radfahrer schwer am Kopf verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten sich mit dem Polizeirevier Backnang telefonisch unter 07191 9090 in Verbindung zu setzen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Einbruch in Hütte

Unbekannte Einbrecher gelangten am in der Zeit zwischen Montag, 18:45 Uhr und Dienstag, 15:00 Uhr gewaltsam über einen Geräteschuppen ins Innere einer Hütte neben den Sportplätzen in der Jägerhalde und entwendeten Schokoriegel und ein Schlüsselbund. Damit öffneten sie eine in der Nähe befindliche weitere Hütte. Daraus wurde nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Weissach unter der Telefonnummer 07191 35260.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag zwischen 16 und 19:30 Uhr einen VW Golf, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Rosenstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher hinterließ vermutlich beim Ausparken einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und entfernte sich unerlaubt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181 2040.

Waiblingen: Vorfahrtsunfall

Am Dienstag, gegen 17:40 Uhr wollte ein 57-jähriger Honda-Fahrer von der Neustadter Hauptstraße nach links in eine Grundstückeinfahrt abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW einer 50-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand.

