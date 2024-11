Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Lendringsen und Platte Heide

Menden (ots)

Ein bisher unbekannte Täter verübte gestern, zwischen 19.15 und 19.45 Uhr, gleich zwei versuchte Einbrüche. Betroffen waren zwei Reihenhäuser am Galgenfeld, von denen eines leer steht. Beute machte der Unbekannte offenbar nicht. Die Videokamera des bewohnten Hauses erfasste den Täter. Dieser war männlich, trug schwarze Mütze und Hose, eine grüne Jacke, einen schwarzen Schal und blaue Handschuhe. Polizeibeamte fanden an dem leerstehenden Haus ein offen stehendes Fenster vor, umstellten das Gebäude daraufhin und durchsuchten es mit Unterstützung eines Diensthundes. Es konnte jedoch niemand mehr angetroffen werden. Wer hat gestern den Verdächtigen im Umfeld beobachtet?

Auch in Lendringsen waren Einbrecher aktiv. An der Friedhofstraße drangen die Unbekannten gestern zwischen 16.45 und 19.45 Uhr über die Balkontür gewaltsam in eine Wohnung ein. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Zwischen 17 und 19 Uhr brachen sie auch in eine Wohnung am Eisborner Weg ein. Sie gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung und durchsuchten Möbel.

Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchzeit. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 02372/9099-5510 oder -5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Sachdienliche Hinweise zu allen Taten nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell