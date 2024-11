POL-MK: Mutmaßlicher Metalldieb flieht vor Polizeikontrolle

Iserlohn-Letmathe (ots) - Die Jugendlichen, die in der Nacht zum 15.11.2024 versucht haben, in ein Einfamilienhaus in Letmathe einzubrechen, konnten ermittelt werden. Die Fahndung wird eingestellt. Die Polizei dankt für die Hinweise! (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

mehr