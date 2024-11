POL-MK: Nachtrag zu: Öffentliche Fahndung nach mutmaßlichen Einbrechern - vom 19.11.2024, 14.14 Uhr - Fahndungseinstellung

Iserlohn (ots) - Einbrecher in Sümmern In der Nacht auf Dienstag wurde an einer Firma im Industriegebiet Sümmern am Grünlandweg ein Alarm festgestellt. Die Polizei erschien und stellte eine kaputte Scheibe an einem Rolltor fest, eine Begehung der Firma und des Geländes mit einem Diensthund führte nicht mehr zum Auffinden eines möglichen Täters. Die Tatzeit liegt ...

mehr