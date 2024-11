Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Einbrüche in Halingen

Menden (ots)

Am Föhrling haben unbekannte Täter in der Nacht auf Dienstag zwischen 2 und 3 Uhr morgens zwei Fahrräder aus einer Gartenhütte entwendet. Die Täter hebelten die Tür zur Laube auf und gelangten so ins Innere, zwei E-Bikes fehlen nun. Hierbei handelt es sich um ein schwarzes Modell des Herstellers KTM und um ein silber-rosanes Fahrrad von Cube. Vermutlich sind die Täter durch ein angrenzendes Feld auf das Grundstück gelangt, zwei verdächtige Männer wurden dort gesichtet. Genauso zwei Häuser weiter: auch hier wurden zwei Pedelecs aus einer Gartenhütte gestohlen, eines war ein blaues Mountainbike. Ebenso wenige Hausnummern weiter: dort wurde an einem Schuppen hinter einem Einfamilienhaus versucht, einzubrechen. Dies misslang. Eine Weitere Gartenlaube wurde an einem weiteren Nachbargrundstück aufgehebelt, dort gab es jedoch nichts zu stehlen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu den vier Taten in der Nacht auf Dienstag. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell