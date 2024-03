Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kennzeichen an zwei Autos gestohlen

Brakel/Warburg (ots)

Am vergangenen Samstag, 16.03.2024, kam es im Kreisgebiet zu zwei Kennzeichendiebstählen an PKW. Zunächst wurde zwischen 17.40 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Warburger Straße in Brakel das hintere Kennzeichen an einem Ford Ranger abmontiert.

Am gleichen Tag, gegen 20:05 Uhr, wurde in der Talstraße in Warburg-Hohenwepel das hintere Kennzeichen eines grauen BMW 420d durch unbekannte Täter entwendet. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise durch mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /gla

