Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - In der Schulstraße kam es vergangene Nacht zu einem Wohnungsbrand in einem Zwölf-Parteien-Haus. Ein Heimrauchmelder hatte kurz nach 22 Uhr ausgelöst und den Einsatz in Gang gebracht. Einsatzkräfte stellten den Brand in einer Wohnung im 3. Obergeschoss fest und brachten den leblosen Bewohner nach draußen. Der 64-jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Weitere Personen ...

