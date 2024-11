POL-MK: Versuchtes Tötungsdelikt: Untersuchungshaft angeordnet

Iserlohn (ots) - In der Nacht vom 15.11.2024 kam es in Iserlohn (Letmathe) zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Dabei versuchten die bislang unbekannten Tatverdächtigen sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen. Wer kann Angaben zu den abgelichteten jugendlichen Tatverdächtigen machen? Zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/151640 Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill) ...

