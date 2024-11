Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Junge Schleiereule geborgen

Menden (ots)

Nicht nur Autofahrer kämpfen mit der Witterung. Ein Postbote hat heute Morgen diese hilflose junge Schleiereule in einer Einfahrt in Halingen entdeckt und die Polizei gerufen. Polizeibeamte setzten sie in einen Karton und brachten sie im warmen Streifenwagen zur Wache. Dort nahm sie eine Mitarbeiterin der Wildhilfe in Obhut. Die kundige Helferin lieferte wichtige Hinweise: Bei Nässe und Kälte kann es immer wieder passieren, dass sich Vögel irgendwo niederlassen. Sie stellen sich tot, sind aber in Wirklichkeit nur völlig erschöpft. Schleiereulen sind außerdem standortabhängig. Sie sollten also, wenn irgendwie möglich, nach der "Ersten Hilfe" wieder in ihrem Revier entlassen werden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell