POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug kommt in Harpstedt von der Autobahn 1 ab +++ Vollsperrung erforderlich

Am Mittwoch, 02. Oktober 2024, 06:00 Uhr, ist der Fahrer eines Sattelzuges in Harpstedt von der Fahrbahn der Autobahn 1 abgekommen. Für die Bergung musste eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Der 66-jährige Mann aus dem Kreis Helmstedt war mit dem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück unterwegs. Er gab an, dass er in der eingerichteten Baustelle zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord von einem dunklen Mercedes überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten worden ist. In der Folge geriet er mit seinem - mit 24 Tonnen Mehl beladenen - Sattelzug auf den aufgeweichten Grünstreifen. Nach etwa 50 Metern prallte der Zug hier gegen einen Baum.

Der 66-Jährige blieb unverletzt. An der Sattelzugmaschine entstanden Schäden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Bergung des Sattelzuges musste ab 10:00 Uhr eine Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück eingerichtet werden. Dafür wurde der Verkehr bereits im Dreieck Stuhr von der Autobahn 1 geleitet.

Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

