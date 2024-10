POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Brake leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Aufgrund eines technischen Defekts ist am Dienstag, 01. Oktober 2024, gegen 15:30 Uhr, ein Kleintransporter in Delmenhorst ausgebrannt. Ein 32-jähriger Mann aus dem Emsland war mit dem Kleintransporter auf der Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener und bemerkte während der Fahrt einen Leistungsverlust. Um der Sache auf den Grund gehen zu können, bog er in den wenig befahreneren Schlutterdamm ...

mehr