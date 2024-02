POL-PDTR: Zeugenaufruf! - Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Schweich (ots) - Am Freitag, 02.02.2024 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der B 53, Einmündung K 39 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wonach der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Master befuhr die B 53 von Schweich in Richtung Trier. In Höhe der Einmündung K 39 wollte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf die B 53 in Richtung Schweich auffahren. Beim ...

