FW-EN: Einsatzreicher Start ins Wochenende - 6 Einsätze für Herdecker Wehr

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste seit Freitag 6 Einsätze abarbeiten.

Heute Morgen löste in einem Krankenhaus am Gerhard-Kienle-Weg die automatische Brandmeldeanlage aus. Der eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schnell Entwarnung geben, da ein Patient vorsätzlich den Druckknopfmelder eingedrückt hatte. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst und die Polizei ebenfalls im Einsatz.

Am gestrigen Samstag wurde um 12:14 Uhr ein piepender Heimrauchmelder in der Neuen Bachstraße gemeldet. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschfahrzeug, der Drehleiter sowie einem Rettungswagen zur gemeldeten Adresse aus. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da vermutlich eine leere Batterie die Ursache war.

Um 17:10 Uhr ging es in den Heimweg zur Unterstützung für den Rettungsdienst. Hier musste ein Patient schonend zum Rettungswagen getragen werden. Dieses führte die Besatzung des Hilfeleistungsfahrzeuges in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst durch.

In der Gahlenfeldstraße ereignete sich gegen 19:17 Uhr ein Verkehrsunfall, zudem die Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen alarmiert wurden. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab und klemmte die Fahrzeugbatterien ab. Die Polizei war zu Unfall- und Verkehrssicherungsmaßnahmen ebenfalls vor Ort.

Am Freitag wurde um 16:24 Uhr in der Straße Am Berge ebenfalls ein piepender Rauchmelder gemeldet. Auch hier wieder schnelle Entwarnung durch vermutlich technischen Defekt.

Gegen 19:15 Uhr wurde noch eine Tierrettung durchgeführt.

