POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Velbert / Erkrath / Monheim am Rhein - 2407031

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am Freitagabend, 5. Juli 2024, kam es auf der Offerstraße in Velbert zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Porsche Panamera hatte sein Auto gegen 18 Uhr in Höhe der Hausnummer 54 am rechten Fahrbahnrand in Richtung Noldestraße gesehen, abgestellt. Als er gegen 19:20 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Es befanden sich waagerecht verlaufende Kratzspuren über die gesamte linke Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden an dem grauen Porsche auf circa 15.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

In der Zeit von Freitagnachmittag, 5. Juli 2024, bis Samstagmorgen, 6. Juli 2024, kam es auf der Beethovenstraße in Erkrath zu einer Verkehrsunfallflucht. Am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 26 parkten ab 14 Uhr sowohl ein VW als auch ein Opel, welcher als Firmenfahrzeug genutzt wird. Am nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, stellten die Nutzer frische Unfallschäden an den Fahrzeugen fest. Der Frontbereich des VW war so stark beschädigt, dass die Stoßstange abgerissen auf dem Boden lag. Der Opel war an der linken Fahrzeugseite oberhalb des hinteren Rades zerkratzt. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 6.000 Euro.

Am Samstagmorgen, 6. Juli 2024, kam es auf der Rothenbergstraße in Erkrath-Unterbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 5:20 Uhr befuhr der Fahrer eines grünen Mercedes Benz E200 von der Autobahn A46 kommend die Rothenbergstraße in der Absicht, nach rechts auf die Gerresheimer Landstraße abzubiegen. Im Abbiegevorgang wurde er nach eigenen Angaben von einem silberfarbenen Mercedes Benz überholt. Dieser habe sein Fahrzeug im Heckbereich touchiert, so dass er sich um die eigene Achse gedreht und mittig auf der Fahrbahn zum Stillstand gekommen sei. Der Unfallverursacher habe sich über die Max-Planck-Straße unerkannt von der Unfallörtlichkeit entfernt. An dem E200 entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Donnerstagabend, 4. Juli 2024, bis Freitagmorgen, 5. Juli 2024, kam es auf der Wilhelm-Leuschner-Straße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines BMW hatte sein Auto gegen 22:30 Uhr in einer Parkbucht gegenüber der Hausnummer 10 abgestellt. Am nächsten Morgen kehrte er gegen 8:30 Uhr zum Abstellort zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

