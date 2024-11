Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Drei Brände innerhalb weniger Stunden in Werne

Werne (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) brannte gegen 21.35 Uhr eine Papiermülltonne an der Stockumer Straße in Werne.

Nur fünfeinhalb Stunden später - Freitag (01.11.2024) gegen 02.50 Uhr - wurde am Holtkamp in Werne ebenfalls eine Papiermülltonne durch unbekannte Täter in Brand gesetzt.

Gegen 04.10 Uhr (01.11.2024) brannte dann ein Papiercontainer am Beckingshof.

In allen drei Fällen konnte die Feuerwehr die Brände löschen, niemand wurde verletzt - es entstanden Sachschäden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell