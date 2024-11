Unna (ots) - Die Polizei in Unna sucht bislang unbekannte Täter, die am Samstag (02.11.2024) gewaltsam in eine Wohnung an der Ahornstraße in Unna eingedrungen sind. Zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sie sich Zutritt in die Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Wer Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Unna ...

