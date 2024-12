Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Autoaufbruch, Betrug

Murrhardt: Versuchter Autoaufbruch

In der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr versuchten unbekannte Täter im Walterichsweg einen Ford aufzubrechen. Das Fahrzeug war verschlossen und die Täter gelangten nicht ins Innere. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313.

Fellbach: Um Geld betrogen

Durch unbekannte Täter wurde einem Senior eine lukrative Geldanlage vorgetäuscht. Der Geschädigte glaubte den Versprechungen und überwies über mehrere Wochen insgesamt etwa 350.000 Euro in mehreren Teilbeträgen auf ausländische Konten.

Um sich vor derartigen Betrügern zu schützen, rät die Polizei:

- Prüfen Sie wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen.

- Hinterfragen Sie Angebote, die Ihnen satte Gewinne versprechen: Hinterfragen Sie auch, wenn Anlageberater in Ihrem Vorhaben zu selbstlos erscheinen und von Anlagegeheimnissen sprechen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von vermeintlichen Brokern oder Anlageberatern von ausländischen Telefonnummern kontaktiert werden. Diese können meist nicht zurückgerufen werden. Lassen Sie sich nicht auf diesen einseitigen Kontakt ein.

