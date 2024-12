Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, Diebstahl aus PKW, Tannenbäume gestohlen

Aalen (ots)

Durlangen: Einbruch in Kindergarten und Grundschule

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zutritt in einen Kindergarten in der Schulstraße. Im Inneren drang er in das Büro ein und brach dort einen Tresor auf, aus dem 55 Euro entwendet wurden. Im Anschluss gelangte er durch eine Verbindungstür in den Gebäudetrakt der Grundschule. Dort wurde das Sekretariat aufgebrochen und sämtliche Schränke und Schubladen durchsucht. Entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, denen im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07176 6562 beim Polizeiposten Spraitbach zu melden.

Lorch/Waldhausen: Einbruch in Wohnwagen

In einen Wohnwagen, welcher auf einem Parkplatz in der Reinhold-Maier-Straße abgestellt war, wurde in der Zeit zwischen Sonntag, 24.11.24, und Dienstag, 03.12.24, eingebrochen. Es wurden Schränke durchsucht und dabei eine Schranktüre sowie das Oberlicht beschädigt. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Lorch/Waldhausen: Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag aus einem Pkw, der in einer unverschlossenen Garage in der Eugen-Bolz-Straße abgestellt war, eine EC-Karte. Um Zeugenhinweise bittet der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315.

Aalen: Tannenbäume entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden von einem Verkaufsstand auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Julius-Bausch-Straße über 20 Tannenbäume und diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder zum Verbleib der Bäume machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell