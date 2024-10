Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Vorfahrt missachtet: 74-jähriger Niederländer schwer verletzt

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (20. Oktober 2024) kam es gegen 15:55 Uhr an der Einmündung Frasselter Weg / Klever Straße in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus den Niederlanden befuhr mit einem Dacia Logan, in welchem sich zum Unfallzeitpunkt auch eine 47-jährige Frau befand, den Frasselter Weg und beabsichtigte auf die Klever Straße in Fahrtrichtung Kleve einzubiegen. Im Einmündungsbereich übersah der 47-Jährige einen 74-jährigen Motorradfahrer, welcher in Fahrtrichtung Goch unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich der 74-jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden schwer verletzte. Lebensgefahr bestand nicht. Sowohl der Motorradfahrer als auch die 47-jährige Beifahrerin des Dacia Logan, welche sich leicht verletzte, wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit (pp).

