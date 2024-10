Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Wer kennt den Mann auf den Bildern?

Kranenburg (ots)

Am Mittwoch (29. Mai 2024) kam es gegen 15:20 Uhr in einer Filiale am Großen Haag in Kranenburg zu einem Diebstahl. Der unbekannte männliche Täter entwendete mehrere Parfums und flüchtete aus dem Laden. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen?

Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/149045

Hinweise werden von der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

