Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl von Wohnwagen

Unbekannte entwenden gesicherten Wohnwagen von "Buerstner"

Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag (19. Oktober 2024), 20:00 Uhr, und Samstag, 00:40 Uhr, einen gesicherten Wohnwagen, der auf der Einfahrt eines Hauses am Grenzweg in Höhe der Hassumer Straße abgestellt war. Der Wohnwagen der Marke Buerstner führt das amtliche Kennzeichen KLE-WA127 und weist individuelle Schriftzüge wie "Nahla und Idefix" sowie Aufkleber auf. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Wohnwagens geben können, sollen sich unter Telefon 02823 1080 bei der Kripo in Goch melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell