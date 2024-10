Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Streit eines Pärchens im fahrenden Auto eskaliert

Fahrerin fährt gegen Stromkasten und flüchtet

Kleve (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober 2024) gegen 22:45 Uhr hörte ein Zeuge an der Nimweger Straße in Höhe des ehemaligen Truppenübungsplatzes einen lauten Knall. Anschließend konnte er laute Stimmen aus Richtung der Straße vernehmen. An einem in der Nähe befindlichen Stromkasten wurden frische Beschädigungen sowie ein Kennzeichen aufgefunden. Ein verursachendes Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Ermittlungen an der Anschrift der Fahrzeughalterin ergaben dann Hinweise auf eine 20-jährige Frau aus Kleve, die mit dem Fahrzeug unterwegs wäre, sie konnte aber nicht angetroffen werden. Diese Frau erschien dann einige Zeit später auf der Polizeiwache Kleve, um ihr Kennzeichen abzuholen. Sie gab an, dass sie sich mit ihrem Freund im Auto heftig gestritten hätte. Sie habe dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug, einen weißem Ford KA, verloren, sei erst nach rechts in den Grünstreifen und dann nach dem Gegenlenken nach links in Richtung eines Stromkastens gefahren. Sie habe nicht mitbekommen, dass es dabei zu einem Unfall gekommen sei, Beschädigungen habe sie nicht festgestellt. Daher sei sie weggefahren. Aufgrund der Gesamtumstände wurde ihr Führerschein durch die Beamten sichergestellt, das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve ermittelt jetzt wegen Verkehrsunfallflucht gegen die 20-Jährige. Zur weiteren Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei um sachdienliche Angaben von Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt auf der Nimweger Straße in Höhe des ehemaligen Truppenübungsplatzes unterwegs waren und möglichweise Angaben zum Unfall machen können, möglicherweise auch zu dem weißen Ford KA, der auf der gegenüberliegenden Seite an einem Stromkasten stand und zu den Personen, die sich dort zu dem Zeitpunkt aufgehalten haben. Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell