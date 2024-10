Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Schaephuysen - Einbruch in Vereinsheim

zahlreiche Türen beschädigt

Rheurdt (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (15. Oktober 2024), 19:30 Uhr und Donnerstag (17. Oktober 2024), 13.08 Uhr, brachen eine oder mehrere bisher unbekannte Personen in ein Vereinsheim in Rheurdt-Schaephuysen an der Straße Am Sportplatz ein. Es wurden gewaltsam Türen geöffnet und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Auch im Innenbereich wurden diverse Türen aufgebrochen und Schränke sowie Behältnisse geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Die Höhe des durch die Beschädigungen diverser Türen verursachten Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Feststellungen oder Personen im Bereich des Vereinsheimes und des Tatzeitraumes machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250.(sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell