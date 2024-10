Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fenster aufgehebelt: Unbekannte Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Donnerstag (17. Oktober 2024) kam es zwischen 16:15 Uhr und 20:20 Uhr an der Örtlichkeit "In de Berken" in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und drangen so ins Haus vor. Dort durchsuchten die Täter mehre Räumlichkeiten und entwendeten neben Schmuck (mehrere Ringe sowie Ketten) auch einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Das Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

