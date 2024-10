Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Bei Auffahrt auf Tankstellengelände Pkw beschädigt

Fahrer alkoholisiert

Kranenburg (ots)

Am Dienstag (15. Oktober 2024) versuchte gegen 14.00 Uhr ein 80-jähriger Kranenburger mit seinem schwarzen Seat Arosa auf ein Tankstellengelände an der Klever Straße in Kranenburg aufzufahren. Dabei touchierte er einen ebenfalls schwarzen Seat Leon eines 31-jährigen Mannes aus Arnhem in den Niederlanden, der das Tankstellengelände nach rechts in Richtung Kranenburg-Innenstadt verlassen wollte. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei dem 80-jährigen wahrnehmen, der auch angab, am Morgen zwei "Kurze" eines Kräuterlikör getrunken zu haben. Da der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest und die sonstigen Feststellungen auf eine erhebliche Alkoholisierung schließen ließen, wurde der Unfallverursacher zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in einem unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve.(sp)

