Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Baucontainer aufgebrochen: Die Polizei sucht weitere Zeugen

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Mittwoch (16. Oktober 2024) kam es gegen 23:50 Uhr an der Jülicher Straße in Geldern zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Zwei unbekannte Täter beschädigten ein Vorhängeschloss und drangen so in den Container ein. Aus diesem entwendeten die Täter mehrere Gegenstände (eine genauere Beschreibung der Tatbeute ist aktuell noch nicht möglich) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Eine Zeugin hatte zum Tatzeitpunkt zwei männliche Personen feststellen können und beschrieb diese wie folgt:

Täter 1:

- männlich - Arbeitshose - Kapuzenpullover

Täter 2:

- männlich - Kapuzenpullover

Die Kripo Geldern sucht im Rahmen der Ermittlungen nach weiteren Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell