Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Mehrere Einbrüche: Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht

Weeze (ots)

Im Zeitraum von Montag (14. Oktober 2024), 10:00 Uhr und Sonntag (20. Oktober 2024), 01:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über vier Einbrüche in Weeze. Nachfolgend finden Sie weitere Einzelheiten zu den Sachverhalten.

An der Örtlichkeit "Am großen Graf" drangen unbekannte Täter in der Zeit von Montag (14. Oktober 2024), 10:00 Uhr und Samstag (19. Oktober 2024), 21:10 Uhr in ein Einfamilienhaus ein. Nachdem die Täter ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten Sie mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu einer möglichen Tatbeute kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

"Am großen Graf" in Weeze kam es noch zu einem weiteren Einbruch und das am Samstag (19. Oktober 2024), in der Zeit von 14:40 Uhr und 21:10 Uhr. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Dort wurden mehrere Räume sowie Schränke durchsucht. Zum aktuellen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass keine Wertgegenstände entwendet wurden.

Im Zeitraum von Samstag (19. Oktober 2024), 19:00 Uhr und Sonntag (20. Oktober 2024), 01:40 Uhr kam es an der Gehrstraße in Weeze zu einem Einbruch. Dort hebelten unbekannte Täter eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Diese durchsuchten die Täter und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Auch in diesem Fall können noch keine weiteren Details zu einer möglichen Tatbeute gegeben werden.

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Örtlichkeit "Am Backhaus" hebelten unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag (19. Oktober 2024), 19:10 Uhr und Sonntag (20. Oktober 2024), 00:30 Uhr auf. Aus den Räumlichkeiten des Hauses, welche die Täter durchsuchten, wurden ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag sowie Goldschmuck (Kette und Ring) entwendet.

Ob die zuvor beschriebenen vier Einbrüche in Weeze in Verbindung zueinanderstehen, ist Teil der aktuell laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell