Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität"

Wesel (ots)

Im Rahmen des Behördenziel "Aktion sicher leben - Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität" hatten Polizistinnen und Polizisten in einem weiteren direktionsübergreifenden Schwerpunkteinsatz am Dienstagabend (01.10.24) den Wachbereich Nord in Wesel besonders im Fokus.

Im Heubergpark kontrollierten die Beamten verschiedene Personengruppen, unter anderem einen 19-jährigen Mann aus dem Irak. Als sich die Beamten als Polizeibeamte zu erkennen gaben, flüchtete der Mann, konnte allerdings im Nahbereich gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Neben Betäubungsmittel in nicht geringer Menge konnte auch ein Messer sichergestellt werden. Die Betäubungsmittel waren in kleineren Einheiten abgepackt bzw. portioniert, so dass zudem der Verdacht des Handeltreibens besteht.

Im Rahmen einer weiteren Personenkontrolle im Heubergpark konnten neben Betäubungsmittel auch ein als gestohlen gemeldeter E-Scooter bei einer Gruppe von Zuwanderern aufgefunden und sichergestellt werden.

