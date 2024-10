Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers

Neukirchen-Vluyn - Polizei codiert Fahrräder

Moers / Neukirchen-Vluyn (ots)

Die Bezirksdienstbeamten der Polizeiwache Süd codieren an folgenden Terminen wieder die Fahrräder interessierter Bürgerinnen und Bürger:

- Dienstag, den 08.10.2024, in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr,

sowie am Donnerstag, den 24.10.2024 in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Garagenhof der Polizeiwache Süd in Moers, Asberger Straße 5

und

- Mittwoch, den 09.10.2024, in der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr auf dem Hof des Polizeidienstgebäudes in Neukichen-Vluyn, Niederrheinallee 130.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, bitten die Beamten darum, den Ausweis und Kaufunterlagen mitzubringen.

