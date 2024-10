Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einem Rettungswagen - Zeugensuche

Alpen (ots)

Am Montag, gegen 13:45 Uhr, kollidierte ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf der Rathausstraße mit eine entgegenkommenden, blauen Transporter.

Der Rettungswagen befand sich auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr die Rathausstraße in Richtung Alpen. Kurz vor der Kreuzung zur Weseler Straße setzte der Rettungswagen zum Überholen einiger Fahrzeuge an und wich auf die Gegenspur aus, um daran vorbeizufahren. Hier kam ihm ein blauer Transporter entgegen und es kam zur Berührung beider Außenspiegel. Der Rettungswagen wurde hierdurch beschädigt, der Transporter setzte seinen Weg, ohne anzuhalten, weiter in Richtung Kamp-Lintfort fort.

Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den flüchtigen blauen Transporter und dessen Fahrer geben können. Bei dem Transporter handelt es sich vermutlich um ein Handwerkerfahrzeug mit mehreren Aufschriften.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

