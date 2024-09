Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Homberger Straße

Moers (ots)

Am Donnerstag, den 26.09.2024 ereignete sich auf der Homberger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 23-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Homberger Straße in Richtung Duisburg. Kurz hinter der Tankstelle "Kuster Energy", etwa in Höhe der Hausnummer 170 h, fuhr ein Pkw aus einer Einfahrt und touchierte den 23-Jährigen an den rechten Pedalen, so dass dieser zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Duisburg fort, ohne sich um den am Boden liegenden 23-Jährigen zu kümmern.

Der Pkw und sein Fahrer können wie folgt beschrieben werden:

- Fahrer männlich - ca. 23-28 Jahre alt - kurze, schwarze Haare

- Fahrzeug war ein schwarzer BMW

Hinweisgeber und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 2 in Kamp-Lintfort, Tel. 02842-934-0, in Verbindung zu setzen.

ref. 240926-2000

/sw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell