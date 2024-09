Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Zeugensuche nach Handtascheraub auf Spaziergängerin

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntagmittag, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12 Uhr, ging eine 45- jährige Frau aus Kamp-Lintfort mit ihrem Hund auf der Straßburger Straße spazieren und bog von dort aus in den "schwarzen Weg" ein, der in Richtung Friedenskirche führt. Hinter einer dortigen Mauer, die die 25- Jährige nicht überblicken konnte, traf sie auf einen Unbekannten, der ihr unvermittelt ihre mitgeführte Handtasche entriss und anschließend über eine offene Wiese in Richtung Königstraße flüchtete.

Die Kamp-Lintforterin blieb unverletzt.

Der Unbekannte wird als ca. 180 cm groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt, mit dunklerem Hautton, dunklen Augen und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Maske vor dem Mund und Nase und dunkler Hose, beschrieben.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die auffällige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben und die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0 entgegen.

/cd Ref. 240929-1244

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell