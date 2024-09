POL-WES: Wesel - Zwei schwer Verletzte nach Zusammenstoß zwischen Pedelec und Kradfahrer

Rheinberg (ots) - Ein 23-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr am 28.09.2024 gegen 17:50 Uhr, mit seinem PKW die Straße "An der Rheinberger Heide" aus Fahrtrichtung B510 kommend. In einer Rechtskurve kommt der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fährt durch zwei Zäune, überschlägt sich und kommt auf einem angrenzenden Feld zum ...

